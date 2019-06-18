2019-06-18T14:38:14+03:00
Общество

В Башкирии дети рисковали жизнями, посещая аварийную полуразрушенную школу

После вмешательства прокуратуры здание было закрыто на капитальный ремонт
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жители села Старый Сибай Баймакского района обратились в прокуратуру с просьбой закрыть аварийную школу, которую были вынуждены посещать их дети. Еще в 2013 году в ходе проверки эксперты выявили повреждения фундамента и несущих конструкций здания и поручили местным властям провести капитальный ремонт в школе, вот только чиновники проигнорировали эти требования.

В июне 2018 года районный прокурор потребовал повторно обследовать состояние здания, но и это предписание вновь не было исполнено. К тому времени стены и фундамент уже покрывали глубокие сквозные трещины, осыпалась штукатурка, покосились окна и не работала вентиляция, но школа продолжала работать. 430 учеников рисковали своим здоровьем и жизнями, ведь ветхое здание могло разрушиться в любой момент. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть школу и обеспечить учащимся безопасное пребывание в стенах заведения. После проведения очередной строительной экспертизы суд признал доводы надзорного ведомства убедительными и удовлетворил иск.

- Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры. В настоящее время работа учебного заведения прекращена, ведется согласование и утверждение проектной документации для строительства новой школы. Дети переведены на обучение в Сибай, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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