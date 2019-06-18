Начальник районного отдела Уфимских инженерных сетей попался на взятке

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-18T13:59:33+03:00

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В Уфе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Кировского управления Уфимских инженерных сетей. 47-летнего мужчину обвиняют в получении взятки.

В марте 2019 года к обвиняемому обратился представитель одной из уфимских компаний по поводу подключения отопления к нежилому помещению. Чиновник сообщил ему, что для начала необходимо заменить трубы, поскольку нынешние уже непригодны и зимой высоких температур они не выдержат. Тем не менее он предложил представителю организации решить вопрос в обход закона. За 60 тысяч рублей начальник районного отдела был готов подключить к отоплению интересующий объект, а замену труб произвести позднее.

Представитель компании решил изобличить злоумышленника и обратился к правоохранителям. После передачи взятки обвиняемого задержали с поличным. Мужчина не стал отрицать обвинения и полностью признал свою вину. Бывший чиновник предстанет перед судом по обвинению в «получении должностным лицом взятки в значительном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU