2019-06-18T17:23:14+03:00
Общество

Башкирские законотворцы разработают схему утилизации брошенных машин

Чиновники решат вопрос в правовом поле.
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В правительстве разработают схему утилизации автохламаВ правительстве разработают схему утилизации автохлама
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В Башкирии разработают схему выявления, учета, транспортировки, хранения и утилизации брошенных автомобилей. Об этом рассказали в пресс-центре Госсобрания – Курултая республики.

На совещании спикер регионального парламента Константин Толкачев отметил, что любой транспорта имеет своего хозяина, поэтому вопрос требует правового решения. В первую очередь необходимо известить собственника о том, что его машину необходимо либо утилизировать, либо перевезти на свою собственность. По постановлению суда брошенную технику увезут на штрафстоянку, и если хозяин не появится или откажется что-либо делать со своим имуществом, автохлам утилизируют.

По информации федерального МВД, число брошенных на улицах машин достигает 400 тысяч.

Ранее врио Башкирии Радий Хабиров потребовал избавиться от «рухляди» на городских улицах республики. Тогда депутаты сообщили, что 27 июня примут закон, регулирующий эвакуацию брошенных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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