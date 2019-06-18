В Башкирии пенсионера избил и обокрал друг по переписке

СЕГОДНЯ 18:51 2019-06-18T18:51:10+03:00

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В Нефтекамске местный житель избил и обокрал пенсионера. Заявление поступило в полицию от 54-летнего уфимца. Он рассказал, что на него напал знакомый.

По предварительным данным, мужчины познакомились в социальной сети. Уфимец приехал в гости к матери в Нефтекамск и попутно решил навестить своего нового друга. Первая встреча с 22-летним приятелем по переписке прошла не совсем удачно. Распивая алкоголь в баре, знакомые повздорили. Словесный конфликт привел к драке. Молодой человек несколько раз ударил пенсионера, а потом еще и ограбил, забрав телефон, наручные часы и деньги.

После происшествия пострадавший увидел полицейскую машину и обратился за помощью к сотрудникам. Подозреваемого нашли и задержали в собственном доме. Ранее он уже представал перед судом за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений. Молодой человек сразу же сознался в содеянном. Сотовый телефон изъяли полицейские, а вот денежные средства похититель успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 – «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU