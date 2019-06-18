2019-06-18T19:38:02+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется жара

В ближайшие дни воздух прогреется до +26 градусов
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирию возвращается долгожданное тепло. Синоптики представили прогноз, согласно которому уже в ближайшие дни температура воздуха ночью не опустится ниже +9; +12, а днем и вовсе прогреется до +24; +26 градусов. Впрочем, наслаждаться солнечной безоблачной погодой не удастся: в отдельных районах пройдут локальные кратковременные дожди и прогремят грозы, а умеренный западный ветер то и дело будет усиливаться до порывистого.

В Уфу жара вернется уже на этих выходных: в конце недели термометры покажут +33 градуса, также будет солнечно и ветрено. Местами будут лить дождь и греметь гроза, но тучи быстро рассеются, и голубое небо снова будет радовать уфимцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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