2019-06-18T10:17:22+03:00
Общество

Московский блогер похвалил Уфу за новый закон

С необычным заявлением выступил Илья Варламов
Рустем АХУНОВ
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Московский блогер похвалил Уфу Фото: https://vk.com/ilyavarlamovМосковский блогер похвалил Уфу Фото: https://vk.com/ilyavarlamov
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Российский блогер и урбанист Илья Варламов похвалил Уфу за закон о штрафах за парковку на газонах.

Напомним, что в начале апреля в Башкирии начали действовать поправке в законе, предусматривающие административную ответственность за парковках. По данным на начало июня, за три месяца казна республики за счет штрафов пополнилась аж на 14 млн рублей. Львиная доля нарушений пришлась на Уфу.

- Я не был в Уфе больше года, длинного поста с прогулкой по городу не будет. Зато будут удивительные и невероятные новости! Оказывается, Уфа достигла высот в борьбе с мудаками, не прибегая даже к помощи крокодилов! – пишет Варламов в блоге.

Урбанист, заявил, что подобных новостей у него «поет душа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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