Стала известна личность жителя Башкирии, который погиб в ДТП с «Mercedes»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-18T11:52:41+03:00

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Погибшим 45-летним мужчиной на трассе Магнитогорск-Ира в ДТП 15 июня оказался местный житель Эдуард Насыров. Водитель «десятки» вместе со своим товарищем скончался до приезда скорой от полученных травм. Напомним, что автомобили столкнулись лоб в лоб. Шансов выжить у водителя и пассажира из ВАЗа не было, отечественный автопром превратился в груду металла.

фото: ГИБДД по РБ

По предварительным данным, Эдуард вылетел на встречную полосу, где въехал в «Mercedes Gelandewagen». В немецком автомобиле пострадали две пассажирки, 18 и 20 лет, водитель травм не получил. Пользователи социальных сетей стали «травить» водителя иномарки, мол, это он устроил аварию. Однако потом выяснилось, что его вины в ДТП нет. Более того, появилось видео, сделанное буквально за час до аварии. На нем видно, как зеленый ВАЗ-2110 «виляет» - то выедет на встречную полосу, то зарулит на обочину. Неясно, был ли ее водитель в состоянии алкогольного опьянения или просто отвлекся на что-то.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. Эдуарда и его пассажира похоронили вчера, 17 июня.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным погибших.

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU