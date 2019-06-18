В Уфе по факту смерти двух рабочих возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-18T10:58:33+03:00

Мужчины скончались после несчастного случая во время установки баннера.

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Следком по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти двух рабочих. Днём 14 июня мужчины устанавливали рекламный баннер на здании строительного магазина. В какой-то момент погрузчик, на котором они находились, опрокинулся. В результате происшествия 62-летний рабочий погиб на месте. Второго мужчину увезли на «скорой», однако его тоже не удалось спасти – спустя два дня он умер.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», повлекшее смерть человека.

– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы и сотрудники организации, изучается учредительная и организационно-распорядительная документация фирмы, – сообщили в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU