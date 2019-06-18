В Уфе по факту смерти двух рабочих возбудили уголовное дело
Следком по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти двух рабочих. Днём 14 июня мужчины устанавливали рекламный баннер на здании строительного магазина. В какой-то момент погрузчик, на котором они находились, опрокинулся. В результате происшествия 62-летний рабочий погиб на месте. Второго мужчину увезли на «скорой», однако его тоже не удалось спасти – спустя два дня он умер.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», повлекшее смерть человека.
– В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы и сотрудники организации, изучается учредительная и организационно-распорядительная документация фирмы, – сообщили в следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU