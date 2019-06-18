2019-06-18T09:38:03+03:00
Общество

В Башкирии неизвестные в форме целились из оружия в людей

Случай заснял на камеру мобильного телефона проезжавший мимо очевидец.
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У одного из людей в форме можно заметить оружиеУ одного из людей в форме можно заметить оружие
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В Бакалинской районе неизвестные целились из оружия в людей. Об этом рассказали «Вести-Башкортостан». Очевидец, проезжавший мимо, снял происходящее на камеру мобильного телефона. Странный инцидент произошел 9 июня на пруду Мельника. Посреди поля стояли три человека. Двое были одеты в форму. В руках у одного из них можно разглядеть оружие. Заметив, что их снимают, один из неизвестных навел ружье на оператора.

– Не успели мы подъехать, как один из людей в форме начал в нас прицельно целиться и ругаться бранью, на что мы быстро уехали. Мы обратились в полицию Бакалов, от увиденного они были в шоке», — приводит слова очевидца ВГТРК «Башкортостан».

Жители обратились в региональный отдел МВД с заявлением. Правоохранители проводят проверку.

– Устанавливаются личности граждан, зафиксированных на видеозаписи. После окончания проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Необходимо отметить, что люди, фигурирующие на видеозаписи, одеты не в форму сотрудников органов внутренних дел, и в ходе проверки также устанавливается их профессиональная принадлежность и право на владение оружием,- рассказали в пресс-службе регионального МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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