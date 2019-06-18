2019-06-18T11:10:10+03:00
Происшествия

Уфимский адвокат пытался обмануть свою клиентку на два миллиона рублей

Защитник пообещал через связи в суде помочь избежать тюремного срока
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летнего адвоката. Мужчине вменяется покушение на мошенничество.

Как выяснили следователи, в 2018 году к адвокату обратилась жительница Учалов. Женщина находилась под арестом и обвинялась в крупной краже и мошенничестве с квартирой. Предприимчивый адвокат предложил воспользоваться своими связями и за два миллиона повлиять на решение по уголовному делу в суде. Вот только клиентка быстро поняла, что схема мошенническая, и сообщила об этом в правоохранительные органы. Во время получения оговоренной суммы адвокат был задержан с поличным.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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