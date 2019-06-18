Сергей Нарышкин и Николай Патрушев прибыли в Уфу

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-18T08:13:07+03:00

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Вчера, 17 июня, в Уфу прибыли глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Представители ведомств стали участниками международного форума секретарей советов безопасности, который пройдет с 18 по 20 июня. На съезд прибудут представители 100 государств. Главная тема собрания – объединение усилий мирового сообщества в региональной и глобальной безопасности.

В аэропорту делегатов встретили Радий Хабиров и представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Перед приездом высокопоставленных гостей многие жители Уфы отметили, что на улицах много полицейских. Помимо этого, возникли проблемы с дорожным движением. Врио главы республики на своей странице в социальной сети обратился к горожанам:

– Башкортостан на карте мира должен становиться все более заметным прежде всего для повышения нашей инвестиционной привлекательности. При этом такое большое количество гостей создает вероятность, что некоторые сложности на дорогах Уфы могут возникать. – написал Хабиров. – Заранее прошу нас извинить за вероятные неудобства. Мы сделаем все возможное для того, чтобы они были минимальными. Но давайте будем гостеприимны к тем, кто решает проблемы глобального масштаба на нашей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU