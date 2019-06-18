На художника из Уфы пожаловались в прокуратуру Татарстана

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-18T07:11:01+03:00

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На уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева пожаловались в прокуратуру Татарстана.

Напомним, что накануне разгорелся скандал вокруг одной из карикатур художника из Башкирии Камиля Бузыкаева. Дело в том, что на рисунке изображена девушка с чак-чаком, крайне похожая на путану. Рядом с ней стоит машина, где уже «работает» ее подруга. Над всем этим развивается обрезанный наполовину баннер «Добро пожаловать в Казань». Сам Бузыкаев отметил, что похожую картину он действительно встретил на въезде в Казань.

Председатель Союза татарской молодежи Рафик Каримуллин решил наказать художника за карикатуру c профурсетками и обратился в прокуратуру Татарстана, дабы в надзорном ведомстве провели проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU