Мэр Уфы пригрозил чиновникам помощником Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 06:59 2019-06-18T06:59:34+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин пригрозил чиновникам замруководителем аппарата главы Башкирии.

С необычным заявлением мэр выступил во время оперативного совещания. Он принес не планерку огромную кипу бумаг с жалобами на отсутствие общественного транспорта во время проведения первого дня концерта «Сердце Евразии».

- 12 июня люди не могли уехать. Почему это произошло? 13 и 14 числа вошли в русло, а почему ранее нет? Кого за это наказали? - возмутился Мустафин.

Также мэр пообещал при необходимости обратиться за помощью к заместителю руководителя администрации главы республики Ринат Баширову. Напомним, что последний получил свою должность в октябре 2018 года, после того как врио главы республики стал Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU