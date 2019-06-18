Две уфимки похитили более 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-18T08:14:01+03:00

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Двух уфимок признали виновными в краже более 300 млн рублей у жителей республики.

По данным портала «Banki.ru», свою деятельность мошенницы начали еще в 2008 году. Одна из них создавала видимость, что получает деньги от сделок с муниципальной собственностью и транспортной инфраструктурой. Для того, чтобы втереться в доверие потерпевших женщина возвращала им первоначальные взносы в тройном размере. Таким образом она «привлекла» порядка 187 млн рублей.

После этого она обучила схеме свою подругу. Та смогла «поднять» с наивных жителей республики еще 128 млн.

В итоге дам признали виновными в мошенничестве и незаконном образовании юрлица. Суд приговорил женщин к 5 и 6 годам заключения. Также их обязали возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU