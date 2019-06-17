2019-06-17T17:10:14+03:00
Происшествия

В Башкирии бабушка и двухлетняя внучка погибли в бане

Судя по всему, они отравились угарным газом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Следователи разбираются в обстоятельствах гибели женщины и ребенка. Трагедия случилась в селе Зайцево Янаульского района.

Вечером в воскресенье, 16 июня, 58-летняя бабушка и ее двухлетняя внучка решили попариться. Позже на участок пришла соседка, она стала искать их и нашла в бане, но уже без признаков жизни. В Следственном комитете по Башкирии уточнили, что причиной гибели, вероятно, стало отравление угарным газом.

Поданному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Они осмотрели место происшествия и побеседовали с очевидцами. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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