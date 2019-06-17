2019-06-17T18:40:53+03:00
Общество

До конца июля в Уфе частично закроют Бирский тракт

Это необходимо для строительства развязки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В Уфе на время частично перекроют одну из самых загруженных дорог – Бирский тракт. В мэрии города объяснили, что движение придется ограничить из-за строительства на дороге транспортной развязки.

С 18 июня по 31 июля перекроют проезд на участке от улицы Свободы до ж/д переезда. К счастью, автовладельцам предложат альтернативный путь - на время работ в обход перекрытого участка проложат технологическую дорогу.

Автомобилистам рекомендуют внимательно следовать указаниям знаков и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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