До конца июля в Уфе частично закроют Бирский тракт
Это необходимо для строительства развязки
Фото: мэрия Уфы
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В Уфе на время частично перекроют одну из самых загруженных дорог – Бирский тракт. В мэрии города объяснили, что движение придется ограничить из-за строительства на дороге транспортной развязки.
С 18 июня по 31 июля перекроют проезд на участке от улицы Свободы до ж/д переезда. К счастью, автовладельцам предложат альтернативный путь - на время работ в обход перекрытого участка проложат технологическую дорогу.
Автомобилистам рекомендуют внимательно следовать указаниям знаков и соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU