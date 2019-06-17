2019-06-17T19:19:11+03:00
Общество

Пьяного жителя Башкирии сняли с самолета в Нижнем Новгороде

Теперь мужчине грозит административная ответственность
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Башкирии собирался вылететь из Нижнего Новгорода в Уфу, но ему против воли пришлось остаться в аэропорту. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», 32-летний мужчина был вдрызг пьян. Представители авиакомпании решили от греха подальше высадить жителя Белорецка из самолета и вызвали на место транспортную полицию.

Прибывшие стражи порядка завели на нарушителя административное дело за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Желание выпить, вероятно, обойдется мужчине в несколько сотен рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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