Пьяного жителя Башкирии сняли с самолета в Нижнем Новгороде
Теперь мужчине грозит административная ответственность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Башкирии собирался вылететь из Нижнего Новгорода в Уфу, но ему против воли пришлось остаться в аэропорту. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», 32-летний мужчина был вдрызг пьян. Представители авиакомпании решили от греха подальше высадить жителя Белорецка из самолета и вызвали на место транспортную полицию.
Прибывшие стражи порядка завели на нарушителя административное дело за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Желание выпить, вероятно, обойдется мужчине в несколько сотен рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU