2019-06-17T16:54:27+03:00
Общество

Радий Хабиров зачитал чиновникам жалобы из соцсетей на ремонт дорог

Такого шквала негодования врио главы Башкирии не ожидал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня на оперативном совещании с главой Башкирии обсуждался ремонт дорог. Глава госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов доложил, что с начала года удалось заделать 592 тысячи ям, в том числе благодаря приложению «Дорожный эксперт».

Однако глава Башкирии переключил внимание чиновников с успехов на промахи, допущенные в ходе ремонта.

- Вчера я опубликовал небольшой пост, и прекрасно понимал, что за этим посыплется. Такого шквала негодования и недовольства от наших жителей я давно не получал, - рассказал Хабиров присутствующим.

Для наглядности он зачитал некоторые из комментариев, оставленные недовольными пользователями. В них имелись и жалобы на отсутствие ремонта, и негодования по поводу качества работы. Некоторые указали, что в приложении выкладывают фото якобы отремонтированных участков, хотя на деле там по-прежнему ямы и разбитый асфальт.

Радий Хабиров поручил госкомтрансу и министерству ЖКХ Башкирии проверить все жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца июля в Уфе частично закроют Бирский тракт
Лучники из Башкирии борются за право выступить на первенстве России и мира
В Уфе преподаватель школы МВД обещал за деньги устроить девушку в вуз
В Башкирии бабушка и двухлетняя внучка погибли в бане
В Уфе модернизирует кардиоцентр
В правительстве Башкирии планируют осветить все местные улицы
Защита магистерских диссертаций гражданами Республики Куба
Житель Уфы заступился за жену и забил соседа до смерти сковородкой
Власти Башкирии рассказали, когда исчезнут очереди в детские сады
Элвин Грей ответил на критику первой леди Башкирии
В Башкирии после ДТП люди застряли в салоне автомобиля
Инвестируйте с «БКС Брокер» – получайте кэшбэк до 4000 рублей
Самолет в Уфу задержали из-за открывшегося трапа
В Уфе на день закроют проезд по старому мосту через Белую
В Уфе набережную облагородили «виселицами»
На трассе в Башкирии из-за барсука перевернулся внедорожник
В Уфу приедет высокопоставленный специалист по безопасности из США
«Патриоты России» выдвинули своего кандидата на должность главы Башкирии