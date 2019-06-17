Радий Хабиров зачитал чиновникам жалобы из соцсетей на ремонт дорог

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-17T16:54:27+03:00

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Сегодня на оперативном совещании с главой Башкирии обсуждался ремонт дорог. Глава госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов доложил, что с начала года удалось заделать 592 тысячи ям, в том числе благодаря приложению «Дорожный эксперт».

Однако глава Башкирии переключил внимание чиновников с успехов на промахи, допущенные в ходе ремонта.

- Вчера я опубликовал небольшой пост, и прекрасно понимал, что за этим посыплется. Такого шквала негодования и недовольства от наших жителей я давно не получал, - рассказал Хабиров присутствующим.

Для наглядности он зачитал некоторые из комментариев, оставленные недовольными пользователями. В них имелись и жалобы на отсутствие ремонта, и негодования по поводу качества работы. Некоторые указали, что в приложении выкладывают фото якобы отремонтированных участков, хотя на деле там по-прежнему ямы и разбитый асфальт.

Радий Хабиров поручил госкомтрансу и министерству ЖКХ Башкирии проверить все жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU