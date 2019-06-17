Житель Уфы заступился за жену и забил соседа до смерти сковородкой

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-17T14:58:56+03:00

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В Уфе вынесли приговор жителю башкирской столицы, которого обвиняли в жестокой расправе над соседом. Настоящая кровавая драма разыгралась в одной из комнат в коммунальной квартире в северной части города.

В суде было установлено, что в один из погожих дней жители коммуналки собрались для совместного распития крепких напитков. В гости к местному жителю пришел сосед с супругой и еще один мужчина. В ходе обильных излияний между мужчиной и женщиной произошла ссора - хозяин начал обижать ее и приставать. За свою сожительницу вступился другой гость и стал жестоко избивать хозяина. Испугавшись, женщина выбежала из квартиры. Еще один участник вечеринки покинул помещение чуть раньше.

В результате драки гость забил до смерти своего собутыльника попавшей под руку сковородкой. По данным суда он нанес ему как минимум три удара по голове. Мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе суда подсудимый признал свою вину. Учитывая этот факт, а также, что он явился в полицию с повинной, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU