2019-06-17T16:33:34+03:00
Общество

В Уфе модернизирует кардиоцентр

Работы завершатся в 2021 году.
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Республиканский кардиологический центрРеспубликанский кардиологический центр
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«Фирма СУ-10» выиграла аукцион на модернизацию хирургического кардиоцентра в Уфе. Предприятие построит здание хирургического корпуса. Торги проводились повторно. Результаты первого аукциона были аннулированы Федеральной антимонопольной службой. Ведомство выявило нарушения у заказчика - ГКУ «Управление капстроительства Республики Башкортостан».

Предприятие «Фирма СУ-10» обошло в торгах строительную фирму «Билд». Обе уфимские компании снизили исходную стоимость контракта на 13 млн рублей. Общая сумма работ по модернизации медучреждения составила 2,6 млрд. Победитель выявили исходя из того, что он раньше других предложил лучшую цену.

По плану строительство нового корпуса начнется 4 июля, а завершится в ноябре 2021 года.

«Фирма СУ-10» работает с 2005 года. За последние 10 лет на счету компании около 20 госконтрактов на общую сумму в 6,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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