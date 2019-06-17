Элвин Грей ответил на критику первой леди Башкирии
На днях Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина за то, что на фестивале «Сердце Евразии» 14 июня он выступал целый час, тем самым сократив время выступления других артистов. На этом фоне у него произошел конфликт с солистом группы «Пицца».
Сегодня Элвин Грей сам лично прокомментировал инцидент, рассказал, все как есть, в своем аккаунте в «Инстаграме». Выяснилось, что по контракту с организаторами заранее было согласовано количество песен, условия которого он и его команда выполняли. Было решено, что Радик выйдет на сцену в 21:30, но программа затянулось, и он смог порадовать гостей и жителей столицы только в 23:00. После этого на артиста обрушился ушат критики, в том числе, от супруги врио главы Башкирии Каринэ Хабировой.
- Никто не предупредил нас ни до выхода на сцену, ни во время выступления о необходимости «урезать» программу. О том, что я своим выступлением сократил время других артистов, мне стало известно после концерта. Если мое выступление с превышением тайминга на 13 минут показалось проявлением неуважения к моему народу, прошу прощения у зрителей, - говорит Элвин Грей.
Также он отметил, что с солистом «Пиццы» Сергеем Приказчиковым конфликт улажен.
- Хочется верить, что организаторы всё-таки внесут ясность что же произошло 14 числа на самом деле, - подытожил башкирский Джастин Бибер.
ИСТОЧНИК KP.RU