В Башкирии после ДТП люди застряли в салоне автомобиля

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-17T14:00:38+03:00

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Сегодня ранним утром, 17 июня, в Кумертау произошла серьезная авария. Легковая «Мазда» перевернулась на крышу. В момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человек: двое 26-летних мужчин и две 19-летние девушки. Двое пострадавших оказались заблокированными внутри иномарки.

По информации Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, вызволять молодых людей из транспортного средства пришлось спасателям. Они вытащили пострадавших из железного плена и передали их медицинской службе. По предварительной информации, их жизням ничего не угрожает. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU