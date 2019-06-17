В Башкирии после ДТП люди застряли в салоне автомобиля
Сегодня ранним утром, 17 июня, в Кумертау произошла серьезная авария. Легковая «Мазда» перевернулась на крышу. В момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человек: двое 26-летних мужчин и две 19-летние девушки. Двое пострадавших оказались заблокированными внутри иномарки.
По информации Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, вызволять молодых людей из транспортного средства пришлось спасателям. Они вытащили пострадавших из железного плена и передали их медицинской службе. По предварительной информации, их жизням ничего не угрожает. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU