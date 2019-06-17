Самолет в Уфу задержали из-за открывшегося трапа

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-17T13:26:06+03:00

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Рейс «Уральских авиалиний» из Нижневартовская в Уфу был задержан более чем на 9 часов.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в пресс-службе авиакомпании. Причиной заминки стал самопроизвольно открывшийся надувной трап. Решение проблемы потребовало продолжительного времени.

Вылет самолета в столицу Башкирии был запланирован на 2:55 по местному времени, однако по факту судно покинуло воздушную гавань лишь в 12:20. Сегодня, 17 июня, с задержкой в 7 часов ожидается прибытие самолета в обратном направлении – из Уфы в Нижневартовск.

ИСТОЧНИК KP.RU