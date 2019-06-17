В Уфе на день закроют проезд по старому мосту чрез Белую

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-17T13:01:46+03:00

В Уфе на день закроют мост через реку Белую

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В Уфе на день перекроют движение автомобиля по старому мосту через Белую.

По данным городской администрации, ограничения будут действовать с 8 до 21 часа в среду, 19 июня. Рабочие будут укладывать на участке новый асфальт. Движение автомобилей запретят по всем направлениям. Водителям придется выезжать и заезжать в город по новому мосту.

В администрации башкирской столицы просят автомобилистов заранее выбирать маршрут движения и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, что власти республики и города обещали начать ремонт старого моста через реку Белую еще 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU