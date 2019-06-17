2019-06-17T20:11:42+03:00
Общество

Бюджет Башкирии пополнится на 600 миллионов рублей

Казну увеличит сплошная инвентаризация недвижимости
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Бюджет республики пополнится на 600 тысяч рублейБюджет республики пополнится на 600 тысяч рублей
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Башкирия получит 600 миллионов рублей за счет инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости. Об этом стало известно на региональном оперативном совещании.

Исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов отметил, что поступление в казну дополнительных средств по итогам массовых проверок ожидается в 2020 году.

Большинство нарушений, выявленных в ходе описи имущества, связаны с использованием земель и строений не по назначению, самовольным занятием участков и несоответствием фактических и заявленных характеристик объектов недвижимости. 80% несоответствий приходится на земли в садовых товариществах.

Полученные средства будут направлены на решение местных вопросов: благоустройство улиц и дворов, ремонт больниц и школ. Часть средств поможет в содержании дорог.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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