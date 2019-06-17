Бюджет Башкирии пополнится на 600 миллионов рублей
Башкирия получит 600 миллионов рублей за счет инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости. Об этом стало известно на региональном оперативном совещании.
Исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов отметил, что поступление в казну дополнительных средств по итогам массовых проверок ожидается в 2020 году.
Большинство нарушений, выявленных в ходе описи имущества, связаны с использованием земель и строений не по назначению, самовольным занятием участков и несоответствием фактических и заявленных характеристик объектов недвижимости. 80% несоответствий приходится на земли в садовых товариществах.
Полученные средства будут направлены на решение местных вопросов: благоустройство улиц и дворов, ремонт больниц и школ. Часть средств поможет в содержании дорог.
Автор: Владислав Казанцев
ИСТОЧНИК KP.RU