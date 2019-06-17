2019-06-17T11:40:56+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии из-за барсука перевернулся внедорожник

Зверёк неожиданно выбежал на дорогу
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В Башкирии барсук спровоцировал серьезное ДТПВ Башкирии барсук спровоцировал серьезное ДТП
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В Башкирии внедорожник выехал с трассы и перевернулся из-за выбежавшего на дорогу барсука.

Об этом рассказали пользователи Instagram. ДТП произошло вчера, 16 июня, в Нуримановском районе. Автомобиль на высокой скорости вылетел в кювет и приземлился на крышу. По словам водителя, совершить опасный маневр его вынудил барсук – животное неожиданно выбежало на дорогу.

К сожалению, риск, на который пошел мужчина, был не оправдан. Зверёк все равно угодил под колеса автомобиля. Авария обошлась без человеческих жертв.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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