На трассе в Башкирии из-за барсука перевернулся внедорожник
Зверёк неожиданно выбежал на дорогу
В Башкирии барсук спровоцировал серьезное ДТП
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В Башкирии внедорожник выехал с трассы и перевернулся из-за выбежавшего на дорогу барсука.
Об этом рассказали пользователи Instagram. ДТП произошло вчера, 16 июня, в Нуримановском районе. Автомобиль на высокой скорости вылетел в кювет и приземлился на крышу. По словам водителя, совершить опасный маневр его вынудил барсук – животное неожиданно выбежало на дорогу.
К сожалению, риск, на который пошел мужчина, был не оправдан. Зверёк все равно угодил под колеса автомобиля. Авария обошлась без человеческих жертв.
Автор: Владислав Казанцев
ИСТОЧНИК KP.RU