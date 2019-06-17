В Челябинской области житель Башкирии насмерть сбил девушку

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-17T19:50:00+03:00

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В Челябинской области 30-летний мужчина из Башкирии на «Hyundai Solaris» сбил местную жительницу. Наезд произошел в полночь на трассе «Москва-Челябинск. По предварительным данным, девушка находилась на проезжей части. В результате ДТП 26-летняя местная жительница скончалась от полученных травм до приезда медиков. На её одежде не было найдено светоотражающих элементов. По всей видимости, водитель попросту не заметил пешехода на дороге.

Автомобилист прошел медосвидетельствование, которое показало, что алкоголь он не употреблял.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU