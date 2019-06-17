В Уфу приедет высокопоставленный специалист по безопасности из США
Встреча состоится уже завтра, 18 июня
В Уфу съедутся специалисты по безопасности со всего мира
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18 июня в Уфу на встречу по вопросам безопасности приедет делегат из США.
Напомним, что визит иностранных гостей продлится в башкирской столице с 18 по 20 июня. Все это время специалисты по безопасности будут обсуждать свои рабочие вопросы. Примечательно, что на это мероприятие прибудет один из директоров Совета национальной безопасности США.
- Это сигнал Вашингтона о готовности диалога по проблемам безопасности, - цитирует «Российская Газета» слова заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова.
Всего в республике ожидается визит делегаций более чем из 100 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU