В Уфу приедет высокопоставленный специалист по безопасности из США

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-17T11:05:35+03:00

В Уфу съедутся специалисты по безопасности со всего мира

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18 июня в Уфу на встречу по вопросам безопасности приедет делегат из США.

Напомним, что визит иностранных гостей продлится в башкирской столице с 18 по 20 июня. Все это время специалисты по безопасности будут обсуждать свои рабочие вопросы. Примечательно, что на это мероприятие прибудет один из директоров Совета национальной безопасности США.

- Это сигнал Вашингтона о готовности диалога по проблемам безопасности, - цитирует «Российская Газета» слова заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова.

Всего в республике ожидается визит делегаций более чем из 100 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU