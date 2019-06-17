В правительстве Башкирии планируют осветить все местные улицы

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-17T15:45:43+03:00

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Сегодня, 17 июня, на оперативном совещании правительства Башкирии исполняющий обязанности министра ЖКХ Борис Беляев отчитался об освещенности в городах и поселках республики.

По словам чиновника, на конец 2018 года в Башкирии работало 259 световых точек, общая доля освещения составляла 67%. Чтобы достичь полного освещения, требуются 140 тысяч светильников, 43 тысячи новых опор и 5 тысяч километров проводов. Общая стоимость этого набора составит 3,8 млрд рублей.

В этом году по программе установят 23 тысячи светоточек. К началу лета выполнено 22% запланированных работ. Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал доклад, отметив, что особое внимание необходимо уделить пешеходным переходам: – Чтобы к 1 сентября все у нас было идеально, – подытожил он.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU