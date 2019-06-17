«Патриоты России» выдвинули своего кандидата на должность главы Башкирии

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-17T10:02:23+03:00

В Башкирии появился еще один кандидат в главы Башкирии

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«Патриоты России» выбрала своего кандидата на пост главы республики. Партию будет представлять Рафис Кадыров, создатель финансовой группы «Восток». Информацию об этом сообщил публицист Роберт Загреев на своей странице в Facebook.

Ранее Кадыров уже участвовал в выборах президента республики и даже добился неплохих результатов. В первой кампании на этот пост он занял второе место после Муртазы Рахимова.

Еще один политический опыт представитель «Патриотов» имел в 2016 году – тогда он возглавлял список партии «Родина» от Башкирии на выборах в Госдуму в 2016 году. Помимо Рафиса Кадырова, на роль главы республики претендуют Радий Хабиров от «Единой России», Юнир Кутлугужин от КПРФ, Владимир Кобзев от «Российской партии пенсионеров» и Иван Сухарев от ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU