«Патриоты России» выдвинули своего кандидата на должность главы Башкирии
«Патриоты России» выбрала своего кандидата на пост главы республики. Партию будет представлять Рафис Кадыров, создатель финансовой группы «Восток». Информацию об этом сообщил публицист Роберт Загреев на своей странице в Facebook.
Ранее Кадыров уже участвовал в выборах президента республики и даже добился неплохих результатов. В первой кампании на этот пост он занял второе место после Муртазы Рахимова.
Еще один политический опыт представитель «Патриотов» имел в 2016 году – тогда он возглавлял список партии «Родина» от Башкирии на выборах в Госдуму в 2016 году. Помимо Рафиса Кадырова, на роль главы республики претендуют Радий Хабиров от «Единой России», Юнир Кутлугужин от КПРФ, Владимир Кобзев от «Российской партии пенсионеров» и Иван Сухарев от ЛДПР.
ИСТОЧНИК KP.RU