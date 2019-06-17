В Башкирии прекратили поиски 21-летней матери двоих детей
К счастью, женщину нашли живой и здоровой
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В Баймакском районе Башкирии вчера вечером, 16 июня, прекратили поиски 21-летней Гульнары Кужиной. К счастью, мать двоих детей нашли живой и здоровой. Об этом сообщила сестра пропавшей. Где она находилась, и как ее нашли, не сообщают.
- Она нашлась, удалите объявление, - написала женщина в группах в социальных сетях.
Мать Гульнары ранее говорила, что ее дочь никогда не пропадала и раньше всех забила тревогу.
Дома пропавшую ждали муж и двое детей – четырех и двух лет. Напомним, она пропала в пять утра 14 июня. Ушла из дома и не вернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU