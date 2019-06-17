Конгресс башкирского народа выдвинул своего кандидата на выборы

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-17T07:59:08+03:00

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Конгресс башкирского народа выдвинул на выборы главы Башкирии своего председателя Фаиля Алсынова.

Решение о том, что Алсынов будет баллотироваться на пост главы республики представители общественной организации опубликовали в социальных сетях. Но стоит учитывать одну особенность, которая не даст председателю сходу зарегистрироваться в ЦИК Башкирии. Дело в том, что участвовать в предвыборной компании кандидату необходимо выдвигаться от какой-то политической партии. Конгресс башкирского народа – общественная организация, поэтому ее председателю необходимо заручиться поддержкой политических сил.

ИСТОЧНИК KP.RU