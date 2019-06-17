В Уфе скончался второй рабочий, который устанавливал баннер на строительном магазине

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-17T07:30:41+03:00

Два дня он пролежал в тяжелом состоянии

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14 июня на территории одного из строительных магазинов на Уфимском шоссе произошло ЧП – при установке рекламного баннера погиб рабочий. Его коллега был госпитализирован с травмами.

Однако стали известны печальные новости – второй мужчина тоже погиб через два дня после падения. К сожалению, травмы оказались сильнее.

Напомним, это произошло около часа дня. Двое мужчин находились на погрузчике и устанавливали баннер. В какой-то момент погрузчик повалило набок, и оба рабочих упали на асфальт с высоты. Дело рассмотрит гострудинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU