В Москве от сердечного приступа скончался 27-летний помощник депутата из Сибая

СЕГОДНЯ 07:12 2019-06-17T07:12:27+03:00

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Вчера, 16 июня, в Москве умер 27-летний Раян Матинов, член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России.

Сам он является уроженцем Сибая. С недавнего времени работал в Москве помощником депутата Госдумы РФ Зарифа Байгускарова.

- Он был очень умным, целеустремленным, дружелюбным, общительным. Тебе бы еще жить да жить, созидать, любить, претворять намеченные смелые планы. Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром, Раян. Искренне соболезнуем близким и родным, - написал Байгускаров.

По предварительным данным, Раян скончался от остановки сердца. Его похоронят 19 июня в Сибае. В ближайшее время его тело транспортируют на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU