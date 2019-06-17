2019-06-17T07:12:27+03:00
Происшествия

В Москве от сердечного приступа скончался 27-летний помощник депутата из Сибая

Молодого человека похоронят 19 июня
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
..
Изменить размер текста:

Вчера, 16 июня, в Москве умер 27-летний Раян Матинов, член Молодежного парламента при Госдуме РФ, член Ассоциации юристов России.

Сам он является уроженцем Сибая. С недавнего времени работал в Москве помощником депутата Госдумы РФ Зарифа Байгускарова.

- Он был очень умным, целеустремленным, дружелюбным, общительным. Тебе бы еще жить да жить, созидать, любить, претворять намеченные смелые планы. Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром, Раян. Искренне соболезнуем близким и родным, - написал Байгускаров.

По предварительным данным, Раян скончался от остановки сердца. Его похоронят 19 июня в Сибае. В ближайшее время его тело транспортируют на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Патриоты России» выдвинули своего кандидата на должность главы Башкирии
«Я на железнодорожных путях»: стали известны подробности поисков школьницы в Уфе
В Башкирии прекратили поиски 21-летней матери двоих детей
В Татарстане оскорбились вызывающей карикатуре художника из Уфы
Конгресс башкирского народа выдвинул своего кандидата на выборы
В Уфе скончался второй рабочий, который устанавливал баннер на строительном магазине
Стало известно, от какого вида рака чаще всего умирают в Башкирии
На трассе в Башкирии столкнулись «Volkswagen» и «Scodа», погиб ребенок, еще семеро пострадали
В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству
Жители Башкирии стали чаще страдать от болезней системы кровообращения
В Башкирии в неожиданном месте застали обнаженную женщину
В Уфе за полгода выросли цены на топливо
Радий Хабиров сообщил, что власти справились с ремонтом ям на 80%
Серийного убийцу пенсионеров из Башкирии заметили в Саратовской области
На автодороге Уфа-Аэропорт наносят разметку из термопластика
Погода в Башкирии на завтра, 17 июня
В Башкирии без вести пропала 21-летняя мать двоих детей
Полицейские Башкирии выясняют местонахождение детей кассирши, похитившей 25 млн
Элвин Грей и солист группы «Пицца» помирились
В Уфе пройдет ярмарка вакансий