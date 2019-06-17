Стало известно, от какого вида рака чаще всего умирают в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-17T07:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В минздраве Башкирии рассказали о самых опасных видах рака в республике. Самым смертоносным является рак легких. От него 53,6% пациентов умирают в течение года.

Как сообщает издание «UfaCityNews.ru», на втором месте находится рак желудка. От злокачественных заболеваний также быстро умирают 49,5% больных.

На третьем месте – рак яичников (29%), рак толстой кишки (26,3%), рак шейки матки (17,3%), рак матки (11%), рак предстательной железы (7,1%), рак молочной железы (4,9%), рак кожи (0,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU