Стало известно, от какого вида рака чаще всего умирают в Башкирии
Самым опасным назвали рак легких
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В минздраве Башкирии рассказали о самых опасных видах рака в республике. Самым смертоносным является рак легких. От него 53,6% пациентов умирают в течение года.
Как сообщает издание «UfaCityNews.ru», на втором месте находится рак желудка. От злокачественных заболеваний также быстро умирают 49,5% больных.
На третьем месте – рак яичников (29%), рак толстой кишки (26,3%), рак шейки матки (17,3%), рак матки (11%), рак предстательной железы (7,1%), рак молочной железы (4,9%), рак кожи (0,4%).
ИСТОЧНИК KP.RU