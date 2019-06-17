2019-06-17T06:39:41+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись «Volkswagen» и «Scodа», погиб ребенок, еще семеро пострадали

ДТП произошло в Бирском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера около 19 часов, 16 июня, в Башкирии произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на 88 км автодороги Уфа-Янау столкнулись встречные "Volkswagen Polo" под управлением 33-летнего уфимца и "Skoda Fabia", за рулём которого находился 41-летний мужчина.

Удар был такой силы, что 11-летний пассажир из первой иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Его водитель и две пассажирки, 23 и 33 лет, находятся в больнице. Также пострадали люди из второй машины – водитель, его 39-летняя пассажирка, а также двое детей, 3 и 15 лет, с травмами также доставлены в больницу.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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