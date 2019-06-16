Радий Хабиров сообщил, что власти справились с ремонтом ям на 80%
На данный момент поставлена задача доработать приложение «Дорожный эксперт»
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Сегодня, 16 июня, Радий Хабиров поднял на своей странице во «Вконтакте» тему ямочного ремонта. Врио главы Башкирии отметил, что власти справились с ремонтом ям на 80%.
- Оказалось, что не все проблемы можно решить с помощью ямочного ремонта - где-то «вылечить» дорогу можно, только заново постелив асфальт. А это - уже следующая задача, другие сроки и более серьёзные суммы. Но и с этим мы постепенно разберёмся, - написал Хабиров.
На данный момент Госкомитету по транспорту поставлена задача - доработать приложение «Дорожный эксперт».
ИСТОЧНИК KP.RU