Радий Хабиров сообщил, что власти справились с ремонтом ям на 80%

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-16T17:38:30+03:00

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Сегодня, 16 июня, Радий Хабиров поднял на своей странице во «Вконтакте» тему ямочного ремонта. Врио главы Башкирии отметил, что власти справились с ремонтом ям на 80%.

- Оказалось, что не все проблемы можно решить с помощью ямочного ремонта - где-то «вылечить» дорогу можно, только заново постелив асфальт. А это - уже следующая задача, другие сроки и более серьёзные суммы. Но и с этим мы постепенно разберёмся, - написал Хабиров.

На данный момент Госкомитету по транспорту поставлена задача - доработать приложение «Дорожный эксперт».

ИСТОЧНИК KP.RU