Жители Башкирии стали чаще страдать от болезней системы кровообращения

СЕГОДНЯ 19:46 2019-06-16T19:46:19+03:00

На них приходится 44,5% смертей за год

Изменить размер текста: A A

В Башкирии стали чаще страдать от болезней системы кровообращения. Об этом сообщил Максим Забелин на «Здравчасе». В 2018 году от них умерло более 22 тысяч человек. По данным аналитиков, 44,5% смертей приходится именно на них.

У больных чаще всего диагностируют инсульты, инфаркты, болезни перикарда и артерий.

По данным издания UfaTime.ru, эти заболевания поражают одинаково как мужчин, так и женщин. Однако если не брать в расчет пациентов пенсионного возраста, смертность среди мужчин окажется в 7 раз больше, чем у женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU