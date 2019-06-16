Жители Башкирии стали чаще страдать от болезней системы кровообращения
На них приходится 44,5% смертей за год
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В Башкирии стали чаще страдать от болезней системы кровообращения. Об этом сообщил Максим Забелин на «Здравчасе». В 2018 году от них умерло более 22 тысяч человек. По данным аналитиков, 44,5% смертей приходится именно на них.
У больных чаще всего диагностируют инсульты, инфаркты, болезни перикарда и артерий.
По данным издания UfaTime.ru, эти заболевания поражают одинаково как мужчин, так и женщин. Однако если не брать в расчет пациентов пенсионного возраста, смертность среди мужчин окажется в 7 раз больше, чем у женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU