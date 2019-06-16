В Уфе за полгода выросли цены на топливо

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-16T18:38:00+03:00

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В столице Башкирии за полгода с начала 2019 года выросли цены на топливо. Свежими данными поделился «Башстат». Аналитики агентства выяснили, на сколько процентов выросли цены на бензин и дизельное топливо.

По сравнению с данными июня 2018 года, «дизель» подорожал на 3,2%. Теперь он стоит за литр 45,25 рублей. Цена на 92-ой бензин возросла на 2,6% (1 литр стоимостью 41,63 рубля), АИ-95 – на 2,1% (44,54 рубля за литр), АИ-98 – на 3,4% (49,49 за литр).

Это средняя цена по городу. На всех АЗС цены различаются.

ИСТОЧНИК KP.RU