2019-06-16T15:51:34+03:00
Общество

На автодороге Уфа-Аэропорт наносят разметку из термопластика

Водителей просят не наезжать на нее
Эльвина АПАРИНА
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В Уфе закончили ремонт дороги, ведущей в аэропорт. Так, уже нанесли разметку из термопластика.

Как отметили в мэрии, такая разметка обладает повышенной сопротивляемостью к износу и внешним воздействиям, выдерживает температурные перепады и воздействие химических веществ. Ей нужно 20-30 минут для высыхания.

В связи с этим городские службы призывают пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к этому факту – объезжать и обходить свеженанесенную разметку, дабы ей не навредить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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