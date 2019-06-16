На автодороге Уфа-Аэропорт наносят разметку из термопластика
Водителей просят не наезжать на нее
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В Уфе закончили ремонт дороги, ведущей в аэропорт. Так, уже нанесли разметку из термопластика.
Как отметили в мэрии, такая разметка обладает повышенной сопротивляемостью к износу и внешним воздействиям, выдерживает температурные перепады и воздействие химических веществ. Ей нужно 20-30 минут для высыхания.
В связи с этим городские службы призывают пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к этому факту – объезжать и обходить свеженанесенную разметку, дабы ей не навредить.
ИСТОЧНИК KP.RU