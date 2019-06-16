Погода в Башкирии на завтра, 17 июня

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-16T14:59:15+03:00

Летняя жара в республику не торопится

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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 17 июня. Несмотря на то, что в календаре уже середина июня, жара в республику не торопится.

По данным метеорологов, в понедельник ожидаются небольшие кратковременные дожди. Они пройдут местами. В отдельных районах с грозами. Ветер будет дуть западный, порывами до сильного.

Температура воздуха ночью составит всего +3,+8 градусов, днем столбик термометра покажет +15,+20 градусов.

В Уфе дождя не ожидается, температура воздуха составит +21 градус, будет облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU