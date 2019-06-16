Погода в Башкирии на завтра, 17 июня
Летняя жара в республику не торопится
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Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 17 июня. Несмотря на то, что в календаре уже середина июня, жара в республику не торопится.
По данным метеорологов, в понедельник ожидаются небольшие кратковременные дожди. Они пройдут местами. В отдельных районах с грозами. Ветер будет дуть западный, порывами до сильного.
Температура воздуха ночью составит всего +3,+8 градусов, днем столбик термометра покажет +15,+20 градусов.
В Уфе дождя не ожидается, температура воздуха составит +21 градус, будет облачно.
ИСТОЧНИК KP.RU