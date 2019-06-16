В Башкирии в неожиданном месте застали обнаженную женщину

СЕГОДНЯ 19:19 2019-06-16T19:19:17+03:00

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На днях в Салавате местные жители удивились одной картине – в городе, недалеко от детской площадки, лежала обнаженная женщина и загорала. Местная жительница улеглась прямо на бетон рядом с домом спиной кверху и отдыхала под солнцем.

Горожанку сняли на видео и выложили в социальные сети, подписав «Как правильно загорать в Салавате». Некоторые осудили ее, а кто-то отнесся с юмором, мол, раньше на крышах загорали, а теперь прямо на тротуаре.

Отметим, что в Москве считается нормальным загорать прямо на улице и в парках.

ИСТОЧНИК KP.RU