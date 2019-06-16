В Башкирии в неожиданном месте застали обнаженную женщину
Она загорала в бикини прямо возле детской площадки
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На днях в Салавате местные жители удивились одной картине – в городе, недалеко от детской площадки, лежала обнаженная женщина и загорала. Местная жительница улеглась прямо на бетон рядом с домом спиной кверху и отдыхала под солнцем.
Горожанку сняли на видео и выложили в социальные сети, подписав «Как правильно загорать в Салавате». Некоторые осудили ее, а кто-то отнесся с юмором, мол, раньше на крышах загорали, а теперь прямо на тротуаре.
Отметим, что в Москве считается нормальным загорать прямо на улице и в парках.
ИСТОЧНИК KP.RU