В Башкирии без вести пропала 21-летняя мать двоих детей
Она не дает о себе знать с 14 июня
В Башкирии разыскивают 21-летнюю мать двоих детей
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В Баймаке разыскивают без вести пропавшую 21-летнюю Гульнару Кужину. Девушка ушла из дома 14 июня в пять часов утра и не вернулась. Ее обеспокоенная мать Гузель бросила клич в соцсети и обратилась в полицию.
- Раньше она не пропадала. Надеемся на лучшее, - говорит женщина.
Дома пропавшую ждут двое маленьких детей – одному четыре года, второму всего два.
Приметы: волосы темные, рост 147 см.
Была одета в кофту, синие джинсы и безрукавку.
Если вам известно о ее местонахождении, сообщите по телефону 8(965)6680509.
ИСТОЧНИК KP.RU