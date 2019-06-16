В Башкирии без вести пропала 21-летняя мать двоих детей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-16T14:37:42+03:00

Она не дает о себе знать с 14 июня

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В Баймаке разыскивают без вести пропавшую 21-летнюю Гульнару Кужину. Девушка ушла из дома 14 июня в пять часов утра и не вернулась. Ее обеспокоенная мать Гузель бросила клич в соцсети и обратилась в полицию.

- Раньше она не пропадала. Надеемся на лучшее, - говорит женщина.

Дома пропавшую ждут двое маленьких детей – одному четыре года, второму всего два.

Приметы: волосы темные, рост 147 см.

Была одета в кофту, синие джинсы и безрукавку.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите по телефону 8(965)6680509.

ИСТОЧНИК KP.RU