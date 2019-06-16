Полицейские Башкирии выясняют местонахождение детей кассирши, похитившей 25 млн

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-16T13:35:39+03:00

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Сотрудники МВД по Башкирии разыскивают детей Луизы Хайруллиной, той самой кассирши из Салавата, которая похитила из банка 25 миллионов рублей. Ориентировки на двух ее дочерей появились на сайте ведомства

- Разыскиваются без вести пропавшие Хайруллина Регина Маратовна и Хайруллина Елена Маратовна, проживающие по адресу: город Салават, ул. Карима. Ушли из дома 28 мая 2019 года, - гласит сообщение.

Контакты инициатора поисков детей: 8-987-25-54-007, 8-937-15-99-338, 02, 020, 002

Напомним, 27 мая 2019 года, Луиза Хайрулина из города Салавата ушла вечером с работы, прихватив с собой пакет. В нем, как оказалось, лежали несколько миллионов рублей, сотни тысяч долларов и евро (общая сумма - 25 млн руб). Хватились пропажи только на следующий день, но семья — сама Луиза, муж Марат, двое детей 8-ми и 12-лет скрылись в неизвестном направлении, взяв с собой кота.

ИСТОЧНИК KP.RU