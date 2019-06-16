Полицейские Башкирии выясняют местонахождение детей кассирши, похитившей 25 млн
Сотрудники МВД по Башкирии разыскивают детей Луизы Хайруллиной, той самой кассирши из Салавата, которая похитила из банка 25 миллионов рублей. Ориентировки на двух ее дочерей появились на сайте ведомства
- Разыскиваются без вести пропавшие Хайруллина Регина Маратовна и Хайруллина Елена Маратовна, проживающие по адресу: город Салават, ул. Карима. Ушли из дома 28 мая 2019 года, - гласит сообщение.
Контакты инициатора поисков детей: 8-987-25-54-007, 8-937-15-99-338, 02, 020, 002
Напомним, 27 мая 2019 года, Луиза Хайрулина из города Салавата ушла вечером с работы, прихватив с собой пакет. В нем, как оказалось, лежали несколько миллионов рублей, сотни тысяч долларов и евро (общая сумма - 25 млн руб). Хватились пропажи только на следующий день, но семья — сама Луиза, муж Марат, двое детей 8-ми и 12-лет скрылись в неизвестном направлении, взяв с собой кота.
ИСТОЧНИК KP.RU