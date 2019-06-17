В одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству
Ветеринарам поручили установить причины и источники его возникновения
фото: архив КП
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В Бураевском районе Башкирии с 6 июня ввели карантин по бешенству. В зоне карантина запрещено проведение выставок кошек и собак, выводок и натаска собак, торговля домашними животными. К тому же нельзя вывозить кошек и собак с данной территории и отлавливать диких животных. Когда будет снят карантин, не сообщается.
Управлению ветеринарии Башкирии поручили установить причины и источники возникновения заболевания.
Напомним, что недавно в Уфе бешеный барсук напал на мужчину. После этого ЧП в одном из районов города тоже был введен карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU