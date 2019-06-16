2019-06-16T11:39:06+03:00
Общество

В Уфе пройдет ярмарка вакансий

Она откроется в 10 часов утра
Эльвина АПАРИНА
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20 июня в Уфе пройдет ярмарка вакансий для предприятий сферы «Промышленность», сообщает мэрия Уфы.

На ярмарке смогут найти работу инженеры, водители, грузчики, контролер, машинисты крана, операторы, охранники, продавцы, рабочие, сборщики мебели, слесари механосборочных работ, слесари – ремонтники, токари, трактористы и другие.

Желающие смогут получить консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Начнется ярмарка в 10 утра, закроется в 12. Состоится она по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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