2019-06-16T09:35:27+03:00
Общество

В Башкирии прекратили поиски 30-летнего Вадима Гольтяева

Он не давал о себе знать с 10 июня
Эльвина АПАРИНА
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Вчера вечером, 15 июня, в Башкирии прекратили поиски 30-летнего Вадима Гольтяева из Стерлитамака. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «Отклик». К счастью, мужчину нашли живым и здоровым. Где и при каких обстоятельствах – не сообщается.

Напомним, что он перестал выходить на связь с родными еще 10 июня. Он вышел из дома по улице Стерлибашевский тракт примерно в 3 часа дня, но обратно так и не вернулся. Обеспокоенные родные подали его в розыск. Благо, все закончилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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