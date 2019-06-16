В Башкирии будут судить школьную медсестру, из-за которой скончалась 17-летняя девочка во время урока

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-16T08:42:14+03:00

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В декабре 2017 года в Башкирии на уроке информатики скончалась 17-летняя девочка в результате приступа эпилепсии. За десять минут до его окончания Диане стало плохо, она упала в обморок, откачать ее не смогли. Родители это просто так не оставили, и на днях их адвокат смог привлечь к ответственности 61-летнюю медсестру школы.

Правозащитник Александр Войцех сообщил, что поначалу в отношении медика возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ«Причинение смерти по неосторожности». Однако потом обвинение изменили на более тяжкое по ч. 2 ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». По данным юриста, фельдшер не только не вызвала скорую, но и неправильно оказала помощь умирающей.

- Женщина неоднократно меняла показания: сначала стояла на том, что девочку занесли (через 57 секунд после начала приступа) в ее кабинет уже мёртвой, затем утверждала, что у неё не было дыхания, далее указывала на то, что потерпевшая падала и ударялась головой, - отметил Войцех.

На данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU