2019-06-16T08:18:25+03:00
Звезды

Земфира извинилась, что не выступила на «Сердце Евразии» в Уфе

Певица даже прислала письмо на имя министра культуры Башкирии Амины Шафиковой
Эльвина АПАРИНА
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На трехдневном фестивале «Сердце Евразии», который прошел в Уфе, должна была выступить Земфира. Однако горожане так и не дождались выхода на сцену землячки.

Изданию «UfaTime.ru» удалось узнать, почему певица не приехала в столицу Башкирию. Это объяснил генеральный директор продюсерского центра Radus Радмир Усаев.

Оказалось, что изначально Земфира согласилась приехать в Уфу, но в канун подписания договора передумала из-за плотного графика. Уроженка Уфы извинилась за это, прислав письмо на имя министра культуры Башкирии Амины Шафиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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