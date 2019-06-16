Земфира извинилась, что не выступила на «Сердце Евразии» в Уфе

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-16T08:18:25+03:00

Певица даже прислала письмо на имя министра культуры Башкирии Амины Шафиковой

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На трехдневном фестивале «Сердце Евразии», который прошел в Уфе, должна была выступить Земфира. Однако горожане так и не дождались выхода на сцену землячки.

Изданию «UfaTime.ru» удалось узнать, почему певица не приехала в столицу Башкирию. Это объяснил генеральный директор продюсерского центра Radus Радмир Усаев.

Оказалось, что изначально Земфира согласилась приехать в Уфу, но в канун подписания договора передумала из-за плотного графика. Уроженка Уфы извинилась за это, прислав письмо на имя министра культуры Башкирии Амины Шафиковой.

ИСТОЧНИК KP.RU