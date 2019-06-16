2019-06-16T10:30:33+03:00
Спорт

Футбольную «Уфу» покинут как минимум два игрока

Клуб уже уведомил Андреса Вомбергара и Игоря Безденежных
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Андрес Вомбергар присоединился к команде в феврале 2019 годаАндрес Вомбергар присоединился к команде в феврале 2019 годаФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Уфа» в скором времени покинут Игорь Безденежных и Андрес Вомбергар.

По данным издания «Чемпионат», руководство команды уже уведомило двух игроков о том, что в скором времени им придется искать новое место работы.

Игорь Безденежных – собственный воспитанник уфимского клуба. В прошлом сезоне РПЛ хавбек принял участие всего в шести матчах, и так и не отметился результативными передачами или голами.

Нападающий Андрес Вомбергар пришел в уфимский клуб в феврале 2019 года для усиления атаки. Он успел поучаствовать в 13 матчах и отметился одним забитым голом в ворота «Урала».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекратили поиски 30-летнего Вадима Гольтяева
В Башкирии будут судить школьную медсестру, из-за которой скончалась 17-летняя девочка во время урока
Земфира извинилась, что не выступила на «Сердце Евразии» в Уфе
Родственники пропавшего в Уфе Дмитрия Мохова рассказали, как идут поиски
Когда в Башкирию придет теплая погода
«Его видели в другом городе»: девушка из Башкирии разыскивает пропавшего 9 месяцев назад брата
На трассе в Башкирии столкнулись «Mercedes» и «Лада», двое погибли
В Уфе эвакуировали крупный торговый центр
В Уфе полицейские поймали жулика, укравшего из элитного дома 20 млн
Погода в Башкирии на воскресенье, 16 июня
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
В Башкирии разыскивают пропавшего Вадима Гольтяева
В Уфе осудят работника банка за подкуп
«Это внешне я такой суровый»: Радий Хабиров рассказал, чего боится
«Ежедневные переработки личного состава»: от кого бегут полицейские Стерлитамака
Форвард «Уфы» вырос в цене до 4,5 млн евро
В Башкирии поймали закладчика с полкило наркотиков
В Башкирии бывшего главу сельсовета подозревают в присвоении квартиры
Под Уфой внедорожник перевернулся на крышу, есть пострадавшие