Футбольную «Уфу» покинут как минимум два игрока
Клуб уже уведомил Андреса Вомбергара и Игоря Безденежных
Андрес Вомбергар присоединился к команде в феврале 2019 годаФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Футбольный клуб «Уфа» в скором времени покинут Игорь Безденежных и Андрес Вомбергар.
По данным издания «Чемпионат», руководство команды уже уведомило двух игроков о том, что в скором времени им придется искать новое место работы.
Игорь Безденежных – собственный воспитанник уфимского клуба. В прошлом сезоне РПЛ хавбек принял участие всего в шести матчах, и так и не отметился результативными передачами или голами.
Нападающий Андрес Вомбергар пришел в уфимский клуб в феврале 2019 года для усиления атаки. Он успел поучаствовать в 13 матчах и отметился одним забитым голом в ворота «Урала».
ИСТОЧНИК KP.RU