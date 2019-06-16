Футбольную «Уфу» покинут как минимум два игрока

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-16T10:30:33+03:00

Андрес Вомбергар присоединился к команде в феврале 2019 года Фото: Рустем АХУНОВ

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Футбольный клуб «Уфа» в скором времени покинут Игорь Безденежных и Андрес Вомбергар.

По данным издания «Чемпионат», руководство команды уже уведомило двух игроков о том, что в скором времени им придется искать новое место работы.

Игорь Безденежных – собственный воспитанник уфимского клуба. В прошлом сезоне РПЛ хавбек принял участие всего в шести матчах, и так и не отметился результативными передачами или голами.

Нападающий Андрес Вомбергар пришел в уфимский клуб в феврале 2019 года для усиления атаки. Он успел поучаствовать в 13 матчах и отметился одним забитым голом в ворота «Урала».

ИСТОЧНИК KP.RU